Генеральный секретарь РФС Митрофанов изъявил желание провести товарищеский матч с Китаем

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что организация ведёт переговоры о товарищеском матче между сборными России и Китая.

«Здесь нужно учитывать и вопросы логистики, когда это разные части света, большие временные и дистанционные интервалы между матчами. Но желание у нас никуда не исчезло. Я надеюсь, что китайские коллеги и мы найдём возможность провести этот матч. Я бы хотел, чтобы матч прошёл в этом году. А как получится — будем смотреть. Всегда говорил, что прогнозы — дело неблагодарное», — приводит ТАСС слова Митрофанова.

Последний матч, который смогла провести сборная России в условиях изоляции, стала игра с Ираком в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 2:0.

В июле женская сборная России сыграла два товарищеских матча с Китаем, в которых уступила — 0:1 и 1:2.