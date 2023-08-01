В Москве в рамках столетия столичного спорта завершился фестиваль спортивного кино

С 24 июля по 30 июля 2023 года в рамках 100-летия Московского спорта впервые состоялся фестиваль спортивного кино. Мероприятие было организовано Департаментом спорта города Москвы совместно с Москино в год 100-летия Московского спорта.

825 гостей фестиваля присоединились к проекту и увидели спортивное кино в новом интересном формате.

Фильмы можно было посмотреть в музее-заповеднике «Коломенское», в парке Олимпийской деревни, где были установлены кинопередвижки – портативные киноустановки для демонстрации кинофильмов на пленке 35 мм, а также в летнем кинотеатре в парке «Ангарские пруды».

В рамках фестиваля показали пять фильмов производства СССР и России, в том числе спортивную драму «Чемпион мира».