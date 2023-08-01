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В Москве в рамках столетия столичного спорта завершился фестиваль спортивного кино

Мероприятие прошло с 24 по 30 июля.
В Москве в рамках столетия столичного спорта завершился фестиваль спортивного кино
01 августа 2023 16:00
автор: Максим Скороходов

С 24 июля по 30 июля 2023 года в рамках 100-летия Московского спорта впервые состоялся фестиваль спортивного кино. Мероприятие было организовано Департаментом спорта города Москвы совместно с Москино в год 100-летия Московского спорта.

825 гостей фестиваля присоединились к проекту и увидели спортивное кино в новом интересном формате.

Фильмы можно было посмотреть в музее-заповеднике «Коломенское», в парке Олимпийской деревни, где были установлены кинопередвижки – портативные киноустановки для демонстрации кинофильмов на пленке 35 мм, а также в летнем кинотеатре в парке «Ангарские пруды».

В рамках фестиваля показали пять фильмов производства СССР и России, в том числе спортивную драму «Чемпион мира».

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