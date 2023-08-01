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Игорь Акинфеев прокомментировал совместное шоу Дзюбы и Слуцкого 

Голкипер ЦСКА принял участие в программе, однако ролик с ним так и не был опубликован. 
01 августа 2023 16:15
автор: Глеб Шевяков

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев негативно высказался о YouTube-шоу, ведущими которого являются бывший наставник армейцев Леонид Слуцкий и форвард «Локомотива» Артём Дзюба.

«Поначалу это было интересно. Первый опыт. Да, было прикольно, но потом начался какой-то хаос. Это их выбор. Я посмотрел 2-3 передачи и решил, что смотреть я это больше не буду. Там всё одно и то же. Я на их передачу ходил. Был одним из первых гостей, но я ни одного матерного слова там не сказал, поэтому мой выпуск, наверное, до сих пор на полке лежит», – заявил 37-летний футболист в программе «Известь».

Добавим, юмористическое шоу Дзюбы и Слуцкого на YouTube-канале «Коммент.Шоу» выходит с мая текущего года. С тех пор гостями программы стали футболисты Василий Березуцкий, Алан Дзагоев, Роман Павлюченко, Александр Самедов, Дмитрий Тарасов и комик Денис Дорохов.

источник: «Советский спорт»
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