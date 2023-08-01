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«Зенит» попросил ЭСК РФС рассмотреть четыре эпизода матча с «Ростовом»

Петербургский клуб интересует не только удаление Семака.
«Зенит» попросил ЭСК РФС рассмотреть четыре эпизода матча с «Ростовом»
01 августа 2023 16:18
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

«Зенит» написал обращение в ЭСК РФС, в котором попросил рассмотреть четыре эпизода матча 2-го тура Российской премьер-лиги с «Ростовом» (1:1).

По данным источника, петербургский клуб интересует неудаление футболистов «Ростова» Хорена Баграмяна и Алексея Миронова на 49-й и 63-й минутах, не назначенный в ворота жёлто-синих пенальти в компенсированное ко второму тайму время (95-я минута), а также удаление главного тренера «Зенита» Сергея Семака после игры.

Сам Семак в интервью «Советскому спорту» рассказал, что в абсолютно спокойном тоне хотел уточнить у арбитра некоторые вопросы, однако тот заявил, что к нему обращаться нельзя, и удалил специалиста.

источник: «Спорт-Экспресс»
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