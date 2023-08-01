Виталий Дьяков: чем больше разговоров об уходе Захаряна, тем хуже он играет

Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о возможном переходе полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в «Страсбург».

«Каждый день на протяжении года его куда-то продают. Чем больше разговоров и слухов о его уходе, тем хуже и хуже он играет. Вот сейчас последние игры вроде хорошо отыграл. Пусть продолжает в том же духе. Не знаю, стоит или нет туда переходить. Но весь год эти разговоры его сопровождают, а из-за этого и уровень игры упал. Когда трансфер будет на финишной стадии, тогда и будем об этом говорить. Это всё на уровне слухов. То «Челси», то теперь «Страсбург». Уже и непонятно, можно ли этому верить», — приводит слова Дьякова «Спорт день за днём».

В нынешнем сезоне Захарян сыграл в трёх матчах за «Динамо» забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Захарян может перейти в итальянский «Лацио», однако сделка сорвалась. Новая информация в СМИ связывает Захаряна с возможным переходом во французский «Страсбург».