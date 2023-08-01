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«Галатасарай» в ближайшее время может подписать футболиста «Тоттенхэма» 

На счету игрока семь игр в составе сборной Франции.
01 августа 2023 16:27
автор: Глеб Шевяков

Хавбек «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле находится в шаге от перехода в «Галатасарай». Об этом сообщает Fanatic.

Как утверждает источник, стороны согласовали условия соглашения с 26-летним игроком.

Ранее лондонский клуб отклонил предложение по французу в размере восьми миллионов евро.

Напомним, прошедший сезон Ндомбеле проводил на правах аренды в «Наполи». Всего за неаполитанцев он провёл 40 матчей, отметился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 22 миллиона евро. Он также принял участие в семи играх в составе национальной команды Франции.

источник: Fanatik
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