«Галатасарай» в ближайшее время может подписать футболиста «Тоттенхэма» 

Хавбек «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле находится в шаге от перехода в «Галатасарай». Об этом сообщает Fanatic.

Как утверждает источник, стороны согласовали условия соглашения с 26-летним игроком.

Ранее лондонский клуб отклонил предложение по французу в размере восьми миллионов евро.

Напомним, прошедший сезон Ндомбеле проводил на правах аренды в «Наполи». Всего за неаполитанцев он провёл 40 матчей, отметился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 22 миллиона евро. Он также принял участие в семи играх в составе национальной команды Франции.