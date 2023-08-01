«Реал Сосьедад» по-прежнему заинтересован в услугах защитника Наира Тикнизяна 

«Реал Сосьедад» не отказался от идеи подписать флангового защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как утверждает источник, ранее железнодорожники отказались отпускать 24-летнего футболиста в «Вердер» за два с половиной миллиона евро. Ранее испанский клуб готов был предложить за армянина два миллиона.

Добавим, Тикнизян присоединился к «Локомотиву» в августе 2021 года. В прошедшем сезоне за команду Михаила Галактионова он сыграл 37 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с красно-зелёными рассчитан до лета 2026 года.