В РФС объяснили приглашение медиакоманд к участию в Кубке России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему медийные команды были приглашены для участия в Кубке России.

«Мы с уважением относимся к тому, что делают коллеги из этого направления любительского футбола. Скорее речь о справедливости по отношению к командам и игрокам, которые принимают участие в этих соревнованиях. Потому что по качеству игры, что кубок демонстрировал в прошлом году, медийные команды в состоянии выглядеть более чем конкурентоспособно по сравнению с любительскими клубами, которые представляют, например, третий дивизион. Опыт прошлого розыгрыша показал, что медийные команды проходили и через достаточно неплохие коллективы профессиональных футбольных клубов», - приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, в первом раунде 2Drots сыграет против «Сахалина», «Амкал» сыграет против «Знамени», а новичок турнира «Родина Медиа» против вологодского «Динамо».

Ранее эти три команды заняли первые три места в розыгрыше Медиалиги. «Родина Медиа» победила 2Drots в финале турнира, а «Амкал» в матче за третье место победил «Бей беги». Для «Амкала» и 2DROTS участие в предстоящем розыгрыше Кубка России станет вторым в их истории.