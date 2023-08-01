Два российских игрока отстранены от футбола из-за участия в азартных играх

Два футболиста из России отстранены от игры в футбол из-за участия в ставках на матчи. Решение было принято на заседании Российского футбольного союза.

Как утверждает источник, бывший игрок «Электрона» Роман Клюкин не сможет играть на профессиональном уровне на протяжении десяти лет, а экс-футболист «Пересвета» Максим Яковлев получил наказание сроком на пять лет.

Ранее Клюкин выступал за «Орёл», «Калугу» и «Акрон». В свою очередь, Яковлев играл в составе «Чайки», «Химок» и волгоградского «Ротора».