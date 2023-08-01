Лерой Сане на планирует покидать «Баварию» в летнее трансферное окно 

Форвард «Баварии» Лерой Сане не желает присоединяться к «Барселоне» нынешним летом. Об этом сообщает Bild.

Как утверждает источник, сине-гранатовые видят в 27-летнем футболисте потенциальную замену Усману Дембеле, который в скором времени может перейти в «ПСЖ». Сообщается, что нападающий рассчитывает остаться в немецком клубе на следующий сезон.

Напомним, Сане играет за «Баварию» с лета 2020 года. В прошедшем сезоне за мюнхенскую команду он провёл 44 матча, забил 14 голов и отдал десять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.