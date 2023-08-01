Чилийский футболист «Балтики» рассказал, что его поразило после перехода в РПЛ

Форвард «Балтики» Анхело Энрикес поделился мнением об игре в чемпионате России.

«Лучшая вещь в России? Ваши стадионы! Они просто превосходные, приезжаешь в каждый город России и видишь там уникальную арену. Хочется теперь наконец сыграть на замечательном стадионе в Калининграде», — приводит слова 29-летнего нападающего Sport24.ru.

Напомним, Энрикес перешёл в «Балтику» в нынешнем месяце в качестве свободного агента. С тех пор за «балтийцев» он провёл три матча и отличился двумя забитыми мячами.