«Ливерпуль» сделал очередное предложение «Саутгемптону» по покупке Ромео Лавии 

Руководство «Ливерпуля» по-прежнему рассчитывает приобрести полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, красные предложили за 19-летнего футболиста 42 миллиона фунтов стерлингов. Сообщается, что команда Рассела Мартина отклонит это предложение, так как хотят получить за бельгийского игрока 50 миллионов фунтов стерлингов.

Добавим, что Саутгемптон» подписал Лавию у «Манчестер Сити» в июле 2022 года. С тех пор за английский клуб он отыграл 34 матча, отличился одним забитым мячом и отдал одну результативную передачу.