В РФС назвали ошибочными действия Безбородова в матче «Ахмат» - ЦСКА

Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич высказался о ситуации с перебитым пенальти в матче второго тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА (2:3).

«Да, это была ошибка арбитра, решение принято вне протокола ВАР. И мы не будем скрывать ее или оправдывать. Технически связь между ВАР-центром в Москве и стадионом «Ахмат Арена» в Грозном была не очень стабильной весь матч, но нарушение сигнала произошло на несколько секунд позже, и именно они оказались решающими», - приводит слова Мажича «Спорт-Экспресс».

Напомним,что на 52-й минуте судья разрешил игроку «Ахмата» Мохамеду Конате перебить пенальти. По мнению экспертов РФС, это решение Безбородова было ошибочным.

Добавим, что все пять голов в матче были забиты с 11-метровой отметки.