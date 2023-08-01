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Павлюченко предположил, кто станет чемпионом России в сезоне-2023/2024

Экс-игрок сборной России не назвал «Зенит».
01 августа 2023 18:04
автор: Глеб Шевяков

Бывший форвард «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко сделал прогноз по поводу того, кто станет чемпионом РПЛ в нынешнем сезоне.

«Спартак» станет чемпионом России в этом сезоне, мне так кажется. У «Зенита» непонятная ситуация с бразильцами, но они все равно вроде хорошо играют, конечно. У меня чуйка, что красно-белые станут чемпионами. ЦСКА и «Локомотив», думаю, не будут бороться за золотые медали, хотя наш чемпионат непредсказуемый», — приводит слова 41-летнего футболиста «РБ Спорт».

Добавим, что по итогам двух туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков после двух матчей. 5 августа московский клуб отправится в гости к «Рубину».

источник: «РБ-Спорт»
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