Павлюченко предположил, кто станет чемпионом России в сезоне-2023/2024

Бывший форвард «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко сделал прогноз по поводу того, кто станет чемпионом РПЛ в нынешнем сезоне.

«Спартак» станет чемпионом России в этом сезоне, мне так кажется. У «Зенита» непонятная ситуация с бразильцами, но они все равно вроде хорошо играют, конечно. У меня чуйка, что красно-белые станут чемпионами. ЦСКА и «Локомотив», думаю, не будут бороться за золотые медали, хотя наш чемпионат непредсказуемый», — приводит слова 41-летнего футболиста «РБ Спорт».

Добавим, что по итогам двух туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков после двух матчей. 5 августа московский клуб отправится в гости к «Рубину».