Сергей Семак рассказал, попадёт ли Вендел в заявку «Зенита» на новый сезон

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что питерский клуб заявит хавбека Вендела на новый сезон в РПЛ.

«У Вендела контракт с «Зенитом». Сейчас он с командой. Думаю, мы его заявим. Насколько я понимаю завтра заканчивается трансферное окно в Бразилии. А предложение которое есть не совсем устраивает клуб. Так что, может, его заявим», — приводит слова 47-летнего специалиста «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что на 25-летнего футболиста претендуют «Наполи» и «Фламенго».

Добавим, Вендел выступает в составе «Зенита» с 2020 года. В прошедшем сезоне за питерскую команду он сыграл 33 матча, в которых отличился девятью забитыми мячами и отдал пять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 24 миллиона евро.