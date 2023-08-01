ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Сергей Семак рассказал, попадёт ли Вендел в заявку «Зенита» на новый сезон

Ранее сообщалось, что бразильский игрок рассчитывает покинуть стан сине-бело-голубых в ближайшее время. 
01 августа 2023 18:13
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что питерский клуб заявит хавбека Вендела на новый сезон в РПЛ.

«У Вендела контракт с «Зенитом». Сейчас он с командой. Думаю, мы его заявим. Насколько я понимаю завтра заканчивается трансферное окно в Бразилии. А предложение которое есть не совсем устраивает клуб. Так что, может, его заявим», — приводит слова 47-летнего специалиста «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что на 25-летнего футболиста претендуют «Наполи» и «Фламенго».

Добавим, Вендел выступает в составе «Зенита» с 2020 года. В прошедшем сезоне за питерскую команду он сыграл 33 матча, в которых отличился девятью забитыми мячами и отдал пять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 24 миллиона евро.

источник: Чемпионат.com
Медведев высказался о возможном уходе Клаудиньо из «Зенита» 
Бразильский игрок выступает за питерский клуб с 2021 года. 
01.08.2023 18:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Лейпциг» предложил 32 миллиона евро за защитника «Лиона»
Немецкий клуб уже согласовал с игроком контракт на 5 лет.
01.08.2023 18:20
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Павлюченко предположил, кто станет чемпионом России в сезоне-2023/2024
Экс-игрок сборной России не назвал «Зенит».
01.08.2023 18:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В РФС назвали ошибочными действия Безбородова в матче «Ахмат» - ЦСКА
Речь о перебитом пенальти.
01.08.2023 17:58
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Краснодар» заинтересован в приобретении защитника «Браги» Тормены
Российский клуб может сделать предложение по трансферу 27-летнего игрока в размере 3-4 миллионов евро.
01.08.2023 17:53
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Ливерпуль» сделал очередное предложение «Саутгемптону» по покупке Ромео Лавии 
Хавбек перешёл в стан «святых» в прошлом году. 
01.08.2023 17:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Михаил Пряничников занял пост директора по коммуникациям московского «Спартака»
Специалист перешел в столичный клуб из «Крыльев Советов».
01.08.2023 17:41
Футбол
автор: Александр Кожевников
Чилийский футболист «Балтики» рассказал, что его поразило после перехода в РПЛ
Игрок присоединился к калининградскому клубу в прошедшее межсезонье.
01.08.2023 17:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Клаудиньо рассказал, собирается ли его клиент покидать «Зенит»
Соглашение игрока с российским клубом истекает в конце сезона-2026/2027.
01.08.2023 17:29
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.