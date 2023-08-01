Медведев высказался о возможном уходе Клаудиньо из «Зенита» 

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи на тему того, что полузащитник Клаудиньо может покинуть стан сине-бело-голубых в ближайшее время.

«Не вели переговоры по Клаудиньо, это все домыслы», – приводит слова российского функционера «Спорт-Экспресс».

Добавим, Клаудиньо перешёл в «Зенит» из «РБ Брагантино» в августе 2021 года. С тех пор за петербуржцев он провёл 65 матчей, забил 16 голов и отдал 17 результативных передач. Он является двукратным чемпионом России и дважды выиграл Суперкубок страны.