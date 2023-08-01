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«У нас товар, у вас купец». Медведев прокомментировал ситуацию с трансфером Вендела

Футболист может покинуть «Зенит».
«У нас товар, у вас купец». Медведев прокомментировал ситуацию с трансфером Вендела
01 августа 2023 18:45
автор: Степан Шереметьев
автор фото: РИА Новости

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с трансфером полузащитника Вендела.

«Вендел тренируется. Хотим ли его продать? У нас товар, у вас купец. Если будет предложение, которое устроит, тогда сможем отправить его», - приводит слова руководителя «СЭ».

Напомним, бразилец пропустил всю предсезонную подготовку «Зенита» и прилетел в Санкт-Петербург только 25 июля. Его действующее соглашение с питерским клубом рассчитано до середины 2027 года. Ряд СМИ сообщает, что главным претендентом на покупку Вендела является клуб «Фламенго».

источник: «Спорт-Экспресс»
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