Адвокат прокомментировал избиение чемпиона Евробаскета-2007

Член коллегии адвокатов «Люди дела» Алишер Захидов прокомментировал избиение чемпиона Евробаскета-2007 Никиты Шабалкина.

«По факту нападения будут исследоваться физические повреждения, которые получил Шабалкин, для чего назначат медицинскую либо комплексную медицинскую экспертизу. Потом обязательно установят квалификацию. Когда установят лицо, совершившее преступление, ему выберут меру пресечения: подписку о невыезде, домашний арест или же заключение под стражу. Скорее всего, речь пойдет о ст. 111 ч. 3 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Максимальная санкция по ней — 12 лет лишения свободы. Но все зависит от мотивов преступления: признают ли вину нападавшего, последует ли с его стороны деятельное раскаяние, компенсирует ли он нанесенный ущерб», - приводит слова Захидова RT.

Напомним, драка произошла в подмосковной деревне Голиково. Между Шабалкиным и хозяином автомойки 37-летним Спартаком Бабаяном вспыхнула ссора, переросшая в драку.

По данным источника, участники драки знакомы друг с другом. Полицию на место происшествия вызвала подруга Шабалкина — спортсмен позвонил ей и сообщил, что его избили и он истекает кровью на лавочке. После драки бывшего баскетболиста «Химок» и ЦСКА госпитализировали с травмой головы. Бабаян отправился писать заявление на Шабалкина.