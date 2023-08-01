Диего Симеоне высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал» 

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на новость о том, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе в ближайшее время может перейти в «Реал».

«Подписание Мбаппе сделает «Реал» недосягаемым? Ну как посмотреть. Мы побеждали в Ла Лиге против Месси, Роналду, Иньесты, Хави, Бускетса, Бензема, Бейла, Санчеса. Футбол — это не имена», — приводит слова аргентинского специалиста As.

Добавим, что ранее Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ», что не планирует продлевать контракт с парижским клубом, который истекает летом 2024 года. Основным претендентом на француза в данный момент остается мадридский «Реал».