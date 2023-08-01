Андрей Аршавин выразил своё мнение по поводу регламента РПЛ о легионерах 

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал ситуацию по поводу лимита на легионеров в чемпионате России.

«Мне кажется, что сейчас достаточно комфортный лимит на легионеров, я не вижу смысла его менять», — приводит слова 42-летнего специалиста «Матч ТВ».

Добавим, что в настоящее время в рамках национального первенства в заявку допускаются 13 иностранных игроков, а в основном составе российских команд могут выйти не более восьми легионеров.