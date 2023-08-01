Стали известны стартовые составы «Амкала» и «Красного Знамени» на матч Кубка России

Тренерские штабы «Амкала» и «Красного Знамени» определились со стартовыми составами команд на матч 1/256 финала Кубка России.

«Амкал»: Владимир Мухин, Антон Петровский, Дмитрий Кузькин, Руслан Имаев, Арсений Левшук, Никита Дубчак, Владимир Лобкарев, Эрик Товмасян, Анатолий Катрич, Евгений Маричев, Владислав Коротаев.

«Красное Знамя»: Дмитрий Кудинов, Данила Калин, Дмитрий Вансович, Владислав Грязнов, Кирилл Макляев, Максим Дмитриев, Алексей Андреев, Валентин Андямов, Семен Матвийчук, Дмитрий Доронин, Никита Саламатов.

Добавим, очная встреча российских клубов состоится сегодня, 1 августа, на стадионе академии «Спартака» имени Фёдора Черенкова, в Москве. Начало встречи – 19:30 по московскому времени.