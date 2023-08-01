Главный тренер «Зенита» Семак не посетит КДК по делу о своем удалении в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не посетит КДК РФС, который будет рассматривать эпизод с его удалением в матче 2-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова» (1:1).

«Я получил приглашение посетить заседание КДК, но не имею возможности на него приехать из‑за работы. Однако обязательно буду участвовать онлайн, выступлю и выскажу свою позицию по этому поводу», - цитирует Семака «Матч ТВ».

В судейском протоколе Евгения Кукуляка причиной вынесения красной карточки наставнику «Зенита» указан «выход на поле в конфронтационной манере».

Сам Семак в интервью «Советскому спорту» рассказал, что в абсолютно спокойном тоне хотел уточнить у арбитра некоторые вопросы, однако тот заявил, что к нему обращаться нельзя и удалил специалиста.