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Главный тренер «Зенита» Семак не посетит КДК по делу о своем удалении в матче с «Ростовом»

Свою позицию наставник выскажет.
Главный тренер «Зенита» Семак не посетит КДК по делу о своем удалении в матче с «Ростовом»
01 августа 2023 19:10
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не посетит КДК РФС, который будет рассматривать эпизод с его удалением в матче 2-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова» (1:1).

«Я получил приглашение посетить заседание КДК, но не имею возможности на него приехать изза работы. Однако обязательно буду участвовать онлайн, выступлю и выскажу свою позицию по этому поводу», - цитирует Семака «Матч ТВ».

В судейском протоколе Евгения Кукуляка причиной вынесения красной карточки наставнику «Зенита» указан «выход на поле в конфронтационной манере».

Сам Семак в интервью «Советскому спорту» рассказал, что в абсолютно спокойном тоне хотел уточнить у арбитра некоторые вопросы, однако тот заявил, что к нему обращаться нельзя и удалил специалиста.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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