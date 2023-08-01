Агент Холанда работает над трансфером Арсена Захаряна в «Страсбург»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может в скором времени перейти в «Страсбург». Сделкой занимается футбольный агент форварда «Манчестер Сити» Рафаэла Пимента. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

Отметим, что летом 2022 года в услугах 20-летнего футболиста был заинтересован «Челси». Ранее владельцы «пенсионеров» купили права на французскую команду.

«Недавно владельцы «Челси» приобрели «Страсбург», после чего он стал использоваться в качестве фарм-клуба «Челси». Поэтому сейчас Рафаэла работает в интересах лондонского клуба, чтобы Захарян перешёл в «Страсбург», — сообщил источник издания.

Добавим, Захарян является воспитанником академии «Динамо». В минувшем сезоне за московскую команду он сыграл 37 матчей, в которых забил пять голов и отдал десять результативных передач. Его контракт с бело-голубыми действует до лета 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.