«Аякс» готовится сделать новое предложение по трансферу Эдуарда Сперцяна

Руководство «Аякса» не отказалось от идеи покупки хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как утверждает источник, амстердамский клуб готовит улучшенное предложение по покупке 23-летнего игрока.

Ранее «быки» отклонили предложение «аяксидов» по армянину в размере восьми с половиной миллионов евро.

Добавим, Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». За свою карьеру в составе краснодарской команды он провёл 78 матчей, забил 22 гола и отдал 20 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 12 миллионов евро.