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«Аякс» готовится сделать новое предложение по трансферу Эдуарда Сперцяна

Ранее «Краснодар» отказался отпускать футболист за восемь с половиной миллионов евро.
01 августа 2023 19:59
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Аякса» не отказалось от идеи покупки хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как утверждает источник, амстердамский клуб готовит улучшенное предложение по покупке 23-летнего игрока.

Ранее «быки» отклонили предложение «аяксидов» по армянину в размере восьми с половиной миллионов евро.

Добавим, Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». За свою карьеру в составе краснодарской команды он провёл 78 матчей, забил 22 гола и отдал 20 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 12 миллионов евро.

источник: Metaratings.ru
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