«Бавария» уверена, что завершит переход Кейна на следующей неделе

В мюнхенской «Баварии» считают, что переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу нападающего Харри Кейна прошли успешно. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что руководители клубов встречались 31 августа. Немцы в очередной раз предложили за 30-летнего англичанина 100 миллионов евро. «Шпоры» требуют, чтобы сумма была увеличена до 120 миллионов. Несмотря на это, немецкую сторону устроило, как проходили переговоры.

«Бавария» готова подписать с нападающим 5-летний контракт с зарплатой 20 миллионов евро в год.