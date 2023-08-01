«Ювентус» готов обменять Влаховича на Лукаку при одном условии 

Руководство «Ювентуса» может обменять нападающего команды Душана Влаховича на форварда «Челси» Ромелу Лукаку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, туринская команда согласится на сделку в том случае, если лондонский клуб доплатит 40 миллионов евро при обмене футболистов. Сообщается, что в данный момент «пенсионеры» раздумывают по поводу совершения сделки.

Прошлый сезон Лукаку проводил в аренде в «Интере». За миланский клуб бельгиец отыграл 37 матчей, в которых забил 14 голов и отдал семь результативных передач.

На счету Влаховича в составе «Ювентуса» в минувшем сезоне 42 игры, 14 забитых мячей и четыре ассиста.