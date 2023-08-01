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Мостовой назвал Квинси Промеса легендой «Спартака» 

Нидерландский футболист вернулся в стан красно-белых в феврале 2021 года. 
01 августа 2023 20:51
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о нападающем «Спартака» Квинси Промесе.

«107 голов за «Спартак» — это хорошая цифра. Квинси — молодец. Он один из лучших футболистов в РПЛ. Промес — легенда «Спартака». Он уже много лет в команде. Для меня основной критерий для легенды — быть много времени в команде и приносить пользу. Легенда — это не просто слово. Квинси в «Спартаке» суммарно уже лет восемь. Странно, когда легендами называют людей, которые один или два года в клубе», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Добавим, что Промес присоединился к «Спартаку» в феврале 2021 года. Ранее он выступал за московский клуб с 2014 по 2018 годы. Всего за столичную команду он сыграл 217 матчей, отличился 107 забитыми мячами и отдал 53 результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.

источник: Чемпионат.com
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