Колосков: главное, чтобы Бонгонда у нас не потерялся

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил игру нападающего «Спартака» Тео Бонгонда.

«Оправдывает ли пока Тео Бонгонда вложения? Да, вполне. Главное, чтобы он не потерялся, у нас такое бывает. Хороший талантливый игрок, выполняющий большой объём работы», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» купил Бонгонда у «Кадиса» за семь миллионов евро в текущем месяце. С тех пор за команду Гильермо Абаскаля он провёл три матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Его контракт со столичной командой действует до лета 2027 года.