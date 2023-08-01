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Малафеев не против, что Денис Адамов забрал в «Зените» его номер

Денис будет выступать под 16-м номером.
01 августа 2023 20:56
автор: Александр Кожевников

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев признался, что не имеет ничего против решения вратаря Дениса Адамова взять в санкт-петербургской команде 16-й игровой номер.

«Не вижу ничего плохого, что Денис Адамов взял номер, который был у меня, Нобоа и других в «Зените».

В «Зените» нет традиции сохранять номера за легендами клуба: за игроками, которые когда-то выступали за команду и радовали болельщиков. Слишком много легендарных футболистов прошло через петербургскую команду. Так и номеров не останется, если их будут выводить из обращения», - приводит слова Малафеева «Чемпионат».

Адамов выступал за «Сочи» с февраля 2021 года. В сезоне-2022/2023 в составе «барсов» он принял участие в 21 матче, в которых пропустил 39 голов и сохранил свои ворота «сухими» в двух встречах. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 900 тысяч евро.

источник: Чемпионат.com
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