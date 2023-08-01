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Кечиный назвал Промеса легендой «Спартака» после того, как Квинси обошел Титова в списке бомбардиров

Легионер забил 107 мячей.
01 августа 2023 20:58
автор: Максим Скороходов

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил, что Квинси Промес обошел Егора Титова в списке бомбардиров.

«Отличный результат. Прекрасно, что Промес много забивает. Единственное, чего не хватает в коллекции Квинси — это завоёванных титулов: их очень мало. Мне очень приятно, что Промес забил столько мячей», - приводит «Чемпионат» слова Кечинова.

Добавим, что Промес присоединился к «Спартаку» в феврале 2021 года. Ранее он выступал за московский клуб с 2014 по 2018 годы. Всего за столичную команду он сыграл 217 матчей, отличился 107 забитыми мячами и отдал 53 результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.

источник: Чемпионат.com
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