Кечиный назвал Промеса легендой «Спартака» после того, как Квинси обошел Титова в списке бомбардиров

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил, что Квинси Промес обошел Егора Титова в списке бомбардиров.

«Отличный результат. Прекрасно, что Промес много забивает. Единственное, чего не хватает в коллекции Квинси — это завоёванных титулов: их очень мало. Мне очень приятно, что Промес забил столько мячей», - приводит «Чемпионат» слова Кечинова.

Добавим, что Промес присоединился к «Спартаку» в феврале 2021 года. Ранее он выступал за московский клуб с 2014 по 2018 годы. Всего за столичную команду он сыграл 217 матчей, отличился 107 забитыми мячами и отдал 53 результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.