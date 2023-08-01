Дубль Фирмино помог «Аль-Ахли» одержать разгромную победу над «Шамалем» в товарищеском матче

Футболисты «Аль-Ахли» нанесли разгромное поражение «Шамалю» в контрольном матче.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу аравийской команды.

В составе победителей дубль оформил Робертом Фирмино (37-я, 69-я минута). По голу забили Сен-Максимен (53), Абдульбасит Хинди (74) и Фахад Рашиди (87).

Добавим, что в составе «Аль-Ахли» также дебютировали бывший форвард «Манчестер Сити» Рияд Марез и экс-голкипер «Челси» Эдуар Менди.

Товарищеский матч

«Аль-Ахли» (Саудовская Аравия) – «Шамаль» (Катар) – 5:0 (1:0)

Голы: Фирмино, 37, 69. Сен-Максмен, 53. Хинди, 74, Рашиди, 87.