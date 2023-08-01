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«Амкал» – «Красное Знамя»: гости забили второй гол

Счёт в матче стал 3:2 в пользу медийной команды.
01 августа 2023 21:21
автор: Глеб Шевяков

В эти минуты проходит матч 1/256 финала Кубка России, в котором «Амкал» играет на своём поле с «Красным Знаменем».

Отметим, что счёт в матче стал 3:2 после того, как амкаловцы пропустили второй гол в свои ворота от Дмитрия Вансовича на 85-й минуте.

Ранее за домашнюю команду забитыми мячами отличились Анатолий Катрич, Владимир Лобкарёв и Евгений Маричев. Автором первого гола в составе гостей стал Никита Саламатов.

Напомним, что в минувшем сезоне МФЛ «Амкал» занял третье место. Победителем турнира стала «Родина–Медиа», а 2DROTS завоевали серебро.

источник: «Советский спорт»
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