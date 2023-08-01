«Амкал» одержал победу над «Красным Знаменем» в матче Кубка России 

«Амкал» дома оказался сильнее «Красного Знамени» в матче 1/256 финала Кубка России.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Дмитрия Буробина.

В составе победителей голы забили Анатолий Катрич (29-я минута), Владимир Лобкарёв (61) и Евгений Маричев (72). За ногинскую команды забитыми мячами отметились Никита Саламатов (31) и Дмитрий Вансович (85).

На 76-й минуте встречи амкаловцы остались в меньшинстве после того, Арсений Левшук был удалён с поля.

Кубок России.

1/256 финала.

«Амкал» – «Красное Знамя» – 3:2 (1:1)

Голы: Катрич, 29 Лобкарёв, 61. Маричев, 72 – Саламатов, 31. Вансович, 85.

Удаление: Левшук, 76.