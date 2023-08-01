Капитан «Амкала» прокомментировал победу команды над «Красным Знаменем» в матче Кубка России 

Защитник и капитан «Амкала» Арсений Левшук подвёл итоги матча 1/256 финала Кубка России, в котором его команда обыграла «Красное Знамя» со счётом 3:2.

«Офигенные и незабываемые эмоции, как и в том году. Жалко, что подставил пацанов и удалился. По эмоциям всё просто одинаково круто. Я хотел, чтобы пацаны испытали те же эмоции, как и мы в прошлом году. Всё топ», — приводит слова 22-летнего футболиста «Чемпионат».

Добавим, ранее «Амкал» завоевал бронзовые медали Медийной футбольной лиги. Это позволило команде Германа Попкова принять участие в Кубке России в нынешнем сезоне. Победителем медийного турнира стала «Родина-Медиа».