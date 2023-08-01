Араухо из «Барселоны» отправился в аренду в «Лас-Пальмас»

Защитник «Барселоны» Хулиан Араухо проведёт следующий сезон на правах аренды в «Барселоны». Об этом сообщает пресс-служба «Юнион Депортива»

Добавим, что стороны заключили арендное соглашение до лета 2024 года.

Напомним, «Барселона» приобрела Араухо у «Лос-Анджелес Гэлакси» в январе текущего года. С тех пор мексиканцев не провёл в составе каталонского клуба ни одной игры. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в три с половиной миллионов евро.