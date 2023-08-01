Президент «Амкала» назвал уверенной победу команды над «Знаменем» в Кубке России

Президент «Амкала» Герман Попков дал комментарий после победы клуба над «Знаменем» из Ногинска (3:2) в первом раунде Пути регионов Кубка России.

«Очень круто вернуться в футбол, окрепшими, готовыми играть на таких скоростях и с такими профессиональными командами. В этот раз прошли первый раунд менее валидольно. Все уверенно», - приводит слова руководителя «СЭ».

Добавим, что в составе победителей голы забили Анатолий Катрич (29-я минута), Владимир Лобкарёв (61) и Евгений Маричев (72). За ногинскую команды забитыми мячами отметились Никита Саламатов (31) и Дмитрий Вансович (85).

В итоге любительский клуб пробился во второй раунд турнира, где сыграет с «Текстильщиком».