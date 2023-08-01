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Томас Тухель взял на себя ответственность за уход Мане из «Баварии»

Ранее сенегальский игрок заключил контракт с «Аль-Насром».
01 августа 2023 22:36
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель отреагировал на переход форварда команды Садио Мане в «Аль-Наср».

«Мы крепко обнялись. Мы поняли, что нам не нравится сложившаяся ситуация. Я понимаю, что он чувствует себя обиженным. Я также не чувствую себя счастливым. Мы не раскрыли его потенциал в полной мере. Его уход является моей ответственностью», – приводит слова немецкого специалиста Goal.

Добавим, что Мане выступал за «Баварию» с лета прошлого года. Всего за мюнхенскую команду он сыграл 38 матчей, в которых отличился 12 забитыми мячами и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, «Аль-Наср» купил нападающего за 30 миллионов евро.

источник: Goal.com
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