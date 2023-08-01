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Украинский «Днепр-1» проиграл «Панатинаикосу» Лодыгина в квалификации Лиги чемпионов

Греческий клуб вышел в следующий раунд.
01 августа 2023 22:57
автор: Степан Шереметьев

«Панатинаикос» преодолел второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей украинский «Днепр-1». Так, ответная игра противостояния завершилась со счетом 2:2.

В составе греков дубль оформил Андраж Шпорар, у украинцев отметились Артем Довбик и Эдуард Сарапий. Российский вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин остался в запасе.

К слову, в первом матче, прошедшем 25 июля в Кошице (Словакия), «Днепр» в номинально домашней игре уступил «Панатинаикосу» с результатом 1:3.

В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов «Панатинаикос» сыграет с «Марселем». Встречи запланированы на 8 и 15 августа.

источник: «Советский спорт»
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