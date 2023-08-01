«Фенербахче» вышел в третий раунд квалификации Лиги конференций

Футболисты «Фенербахче» одержали победу над «Зимбру» в ответном матче квалификационного этапа Лиги конференций.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 4:0. В первой игре жёлто-тёмно-синие также разгромили соперника (5:0).

В составе победителей дубль оформил Миша Батшуайи (57-я, 59-я минуты), по забитому мячу на счёту у Душана Тадича (48) и Исмаила Юксека (77).

Добавим, что на следующем этапе турнира «Фенербахче» встретится с победителем противостояния «Дифферданж» (Люксембург) — «Марибор» (Словения).

Лига конференций.

Второй раунд квалификации.

«Зимбру» (Молдавия) – «Фенербахче» (Турция) – 0:4 (0:0)

Голы: – Батшуайи, 57, 59. Тадич, 48. Юксек, 77.

Первый матч: 0-5.