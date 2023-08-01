«Фенербахче» вышел в третий раунд квалификации Лиги конференций

Футболисты «Фенербахче» одержали победу над «Зимбру» в ответном матче квалификационного этапа Лиги конференций.
Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 4:0. В первой игре жёлто-тёмно-синие также разгромили соперника (5:0).
В составе победителей дубль оформил Миша Батшуайи (57-я, 59-я минуты), по забитому мячу на счёту у Душана Тадича (48) и Исмаила Юксека (77).
Добавим, что на следующем этапе турнира «Фенербахче» встретится с победителем противостояния «Дифферданж» (Люксембург) — «Марибор» (Словения).
Лига конференций.
Второй раунд квалификации.
«Зимбру» (Молдавия) – «Фенербахче» (Турция) – 0:4 (0:0)
Голы: – Батшуайи, 57, 59. Тадич, 48. Юксек, 77.
Первый матч: 0-5.
источник: «Советский спорт»