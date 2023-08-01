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Полузащитник «Милана» Мессиас отказывается от перехода в «Бешикташ»

Миланский клуб планировал отдать игрока в аренду.
01 августа 2023 23:16
автор: Степан Шереметьев

Полузащитник «Милана» Жуниор Мессиас отказывается от перехода в «Бешикташ». Об этом информирует Calciomercato.com.

По данным источника, «россонери» близки к тому, чтобы согласовать с турецким клубом переход бразильца на правах аренды с возможностью выкупа. Миланцы хотят избавиться от футболиста, чтобы сэкономить на его зарплате и освободить место для новичков.

Однако Мессиас не в восторге от идеи с отъездом из Италии и откажется от перехода в «Бешикташ» вне зависимости от того, какие условия личного контракта ему предложат стамбульцы.

Отметим, что Мессиас в прошлом сезоне провёл за красно-чёрных 36 матчей, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

источник: Calciomercato.com
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