Полузащитник «Милана» Мессиас отказывается от перехода в «Бешикташ»

Полузащитник «Милана» Жуниор Мессиас отказывается от перехода в «Бешикташ». Об этом информирует Calciomercato.com.

По данным источника, «россонери» близки к тому, чтобы согласовать с турецким клубом переход бразильца на правах аренды с возможностью выкупа. Миланцы хотят избавиться от футболиста, чтобы сэкономить на его зарплате и освободить место для новичков.

Однако Мессиас не в восторге от идеи с отъездом из Италии и откажется от перехода в «Бешикташ» вне зависимости от того, какие условия личного контракта ему предложат стамбульцы.

Отметим, что Мессиас в прошлом сезоне провёл за красно-чёрных 36 матчей, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.