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«Арис» обыграл БАТЭ и вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов 

По итогам двухматчевого противостояния кипрская команда одолела соперника со счётом 11:5. 
01 августа 2023 23:18
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Ариса» на выезде одержали победу над БАТЭ в матче 2-го тура квалификации Лиги чемпионов со счётом 5:3.

Отметим, что первая игра завершилась также победой команды из Лимасола (6:2).

В составе гостей голы забили Уоррен Шави (8-я минута), Янник Гомис (26), Кажу (35), Лео Бенгсстон (56) и Мариуш Стемпиньски (74). За хозяев поля отличились Валерий Громыко (25), Александр Мартынов (48) и Денис Лаптев (90+3).

Добавим, что на следующем этапе квалификации Лиги чемпионов «Арис» проведёт матч с победителем встречи «Ракув» — «Карабах».

Лига чемпионов.

2-й квалификационный раунд.

БАТЭ – «Арис» – 3:5 (1:3)

Голы: Громыко, 25. Мартынов, 48. Лаптев, 90+3 – Шави, 8. Гомис, 26. Кажу, 35. Бенгсстон, 56. Стемпиньски, 74.

Первый матч: 2-6.

источник: «Советский спорт»
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