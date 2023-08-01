«Барселона» и «Манчестер Сити» интересуются полузащитником «Ренна»

Полузащитник «Ренна» и сборной Бельгии Жереми Доку попал в сферу интересов топ-клубов Европы. Об этом информирует Sport.es.

По данным источника, «Барселона» рассматривает 21-летнего игрока на случай ухода Усмана Дембеле в «ПСЖ». Помимо этого, Доку вошёл в шорт-лист «Манчестер Сити» на замену Рияду Марезу.

Напомним, «Ренн» приобрёл Доку у «Андерлехта» в 2020 году за 26 миллионов евро. В прошлом сезоне бельгиец провёл за французский клуб 35 матчей, забил семь мячей и отдал четыре результативные передачи.