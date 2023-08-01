Дасаев отреагировал на слухи о возможном завершении карьеры Джанлуиджи Буффона 

Бывший советский голкипер Ринат Дасаев поделился мнением о возможном завершении карьеры голкипера «Пармы» Джанлуиджи Буффона.

Ранее итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что игрок в ближайшее время может прекратить свои выступления на профессиональном уровне.

«Ну когда‑то же он должен завершить, верно? Мне сложно сказать, на какое место его нужно поставить среди лучших голкиперов мира. Всё‑таки это определяют другие, но в историю он однозначно вошёл. Великий голкипер, у которого большое количество наград, о чём тут говорить», — приводит слова Дасаева «Матч ТВ».

Добавим, что за свою карьеру Буффон стал десятикратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса», шесть раз с туринским клубом завоёвывал Кубок и семь раз Суперкубок страны. Также на его счёту титул Лиги 1 во время выступления за «ПСЖ».