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Президент «Амкала» считает, что команда не уступает клубам второй лиги по уровню игры

«Амкал» вышел во второй раунд Пути Регионов Кубка России.
01 августа 2023 23:54
автор: Александр Кожевников

Президент «Амкала» Герман Попков поделился мнением, почему медийные клубы обыгрывают профессиональные.

«Потому что мы по уровню игры уже не уступаем второй лиге точно. Это нужно просто принять. Уровень медийного футбола вырос. Большие количество бывших профессионалов играют в медийном футболе», — приводит слова Попкова «СЭ».

Напомним, «Амкал» одержал победу над над «Знаменем» из Ногинска (3:2) в первом раунде Пути регионов Кубка России.

В составе победителей голы забили Анатолий Катрич (29-я минута), Владимир Лобкарёв (61) и Евгений Маричев (72). За ногинскую команду забитыми мячами отметились Никита Саламатов (31) и Дмитрий Вансович (85).

В итоге любительский клуб пробился во второй раунд турнира, где сыграет с «Текстильщиком».

источник: «Спорт-Экспресс»
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