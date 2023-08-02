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Стало известно, сколько немецкий «Байер» хочет выручить с продажи Сердара Азмуна

Иранский форвард может вернуться в «Зенит».
Стало известно, сколько немецкий «Байер» хочет выручить с продажи Сердара Азмуна
02 августа 2023 08:09
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Сегодня, 2 августа, издание Kicker сообщает о том, что руководство леверкузенского «Байера» хочет получить 10 млн евро за продажу иранского форварда Сердара Азмуна.

Согласно данным источника, 28-летний нападающий может вернуться в «Зенит». Санкт-петербургский клуб заинтересован в его возращении. Ранее Азмун высказывался о желании уйти из немецкого клуба, однако так как иранец травмирован ни один клуб не был готов предложить за него 10 млн евро.

Напомним, иранский форвард получил травму левой голени в первый тренировочный день сбора клуба из Леверкузена.

Сердан Азмун перешёл в стан «фармацевтов» в январе 2022 года. Ранее он выступал в РПЛ за «Зенит», «Ростов» и «Рубин».

В минувшем сезоне он провел за «Байер» 33 встречи, в которых забил четыре гола.

источник: Kicker
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