Игорь Акинфеев рассказал о том, что устал от футбола

37-летний российский футболист Игорь Акинфеев, выступающий за ЦСКА на позиции голкипера, заявил, что не хочет играть в футбол в рамках медийной лиги после окончания карьеры.

«В медиафутбол я играть точно не буду! Я уже очень устал! Я в футболе уже 50 лет. Бывают случаи, когда ребята из бывших юниорских коллективов приглашают встретиться. Я говорю: «Ребят, давайте лучше посидим где-нибудь в ресторане. На поле появляться не хочу. Мне этот мяч уже очень надоел», — заявил Акинфеев на ютуб-канале «Шоу Известь».

Напомним, Игорь Акинфеев является обладателем Кубка УЕФА-2005, бронзовым призером Евро-2008, четвертьфиналистом ЧМ-2018, шестикратным победителем РПЛ и семикратным обладателем Кубка России.