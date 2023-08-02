«Барселона» одержала победу над «Миланом» в товарищеском матче

В Лас-Вегасе подошел к концу товарищеский матч между «Барселоной» и «Миланом».

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-гранатовых. Автором единственного гола в составе победителей стал испанец Ансу Фати, забивший на 55-й минуте. Автором результативной передачи стал Алекс Бальде.

Ранее в рамках предсезонной подготовки подопечные Хави провели три товарищеских матча. Сине-гранатовые победили «Кобе» (2:0), разгромили мадридский «Реал» (3:0), а также потерпели поражение от лондонского «Арсенала» (3:5).

В следующей товарищеской встрече «Барселона» сыграет против английского «Тоттенхэма», которая состоится 8 августа.