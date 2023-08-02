Томас Тухель назвал причину перехода Садио Мане в «Аль-Наср»

Главный тренер «Баварии» немецкий специалист Томас Тухель объяснил решение сенегальского форварда Садио Мане перейти в саудовский клуб «Аль-Наср».

«Я понимаю, что прощание причиняет ему боль. Мы оба согласились с тем, что то, что происходит сейчас, нехорошо. Но также и с тем, что это лучшее решение для всех участников», — цитирует Тухеля издание FCB Inside.

Напомним, с 2016 по 2022 год Садио Мане выступал за «Ливерпуль». Год назад он перешёл в «Баварию» за 32 млн евро. За минувший сезон сенегалец провел 38 встреч за немецкий клуб и забил 12 голов.

Вчера, 1 августа, «Аль-Наср» официально объявил о переходе футболиста.