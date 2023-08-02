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Хави заявил, что разочарован уходом Умана Дембеле из «Барселоны»

Летом 2017 года француз перешёл в каталонский клуб за 105 млн евро.
02 августа 2023 08:51
автор: Виталий Овсянников

Главный тренер «Барселоны» испанский специалист Хави прокомментировал уход французского форварда Усмана Дембеле из «блауграны».

«Дембеле был прямолинеен и попросил уйти. У него есть предложение от «ПСЖ». Мы не можем конкурировать с ними. Я немного разочарован», – заявил Хави на пресс-конференции после товарищеского матча с «Миланом».

В минувшем сезоне 26-летний французский вингер сыграл 35 матчей за сине-гранатовых, в которых забил восемь голов и отметился девятью ассистами.

Согласно информации спортивного инсайдера Фабрицио Романо, трансфер Дембеле в «ПСЖ» уже согласован. Сообщалось, что парижане заплатят 50 млн евро за нападающего.

источник: «Советский спорт»
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