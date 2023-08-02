Хави заявил, что разочарован уходом Умана Дембеле из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» испанский специалист Хави прокомментировал уход французского форварда Усмана Дембеле из «блауграны».
«Дембеле был прямолинеен и попросил уйти. У него есть предложение от «ПСЖ». Мы не можем конкурировать с ними. Я немного разочарован», – заявил Хави на пресс-конференции после товарищеского матча с «Миланом».
В минувшем сезоне 26-летний французский вингер сыграл 35 матчей за сине-гранатовых, в которых забил восемь голов и отметился девятью ассистами.
Согласно информации спортивного инсайдера Фабрицио Романо, трансфер Дембеле в «ПСЖ» уже согласован. Сообщалось, что парижане заплатят 50 млн евро за нападающего.
источник: «Советский спорт»