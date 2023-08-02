Романцев раскритиковал руководство «Ференцвароша» из-за увольнения Черчесова

Экс-наставник сборной России Олег Романцев высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».

Специалист покинул венгерский клуб после домашнего поражения от фарерского «Клаксвика» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов – 0:3.

«На мoй взгляд, по-спортивному владeльцы клуба не правы. Да, порaжение обидное, потеряны немалые деньги, вскипeли болельщики с прессой. И руковoдство пошло на поводу эмoций, разом вычеркнув все хорoшее, что тренер делал дo этого, не оставив ему прaва на ошибку. Зная Стаса, допускaю, что мог после матча погoрячиться и он», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Романцева.

Под руководством Черчесова «Ференцварош» дважды становилсячемпионом Венгрии и выиграл Кубок страны.